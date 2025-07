Scomparsa Jota, anche Calhanoglu si unisce al cordoglio per la scomparsa

Non ci sono momenti difficili se si parla di calcio di fronte a certe tragedie che dimostrano quanto siano effimere certe cose e come assolutamente la vita riesca a fare scherzi davvero inattesi. Hakan Calhanoglu, nel mezzo della bufera per il suo possibile addio all'Inter, da Istanbul, dove è in vacanza con la sua famiglia, moglie e figli, si unisce al coro di cordoglio per la scomparsa di Diogo Jota.