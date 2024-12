Prima del gol di Ndoye, c'è stato un lancio in profondità per Odgaard, agganciato da Kalulu mentre si involava verso la porta

Caso da moviola durante Juventus-Bologna. Prima del gol di Ndoye, c'è stato un lancio in profondità per Odgaard, agganciato da Kalulu mentre si involava verso la porta di Perin. Check del Var e niente cartellino rosso per Kalulu. Enrico Varriale, su X, ha commentato in modo caustico.