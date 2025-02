"Spinaccè o Lavelli", ha scritto il noto conduttore radiofonico. Precisando anche: "Non scherzo". Troppo poca la fiducia nei confronti degli altri attaccanti a disposizione di Inzaghi da parte sua. Chissà in quanti sarebbero d'accordo, ma su una cosa non c'è alcun dubbio: tutti incroceranno le dita per vedere Thuram in campo dal primo minuto.