Era il 29 novembre del 2003, la notte in cui l’Inter di Zaccheroni si impose per 3-1 contro la Juventus al Delle Alpi. Una serata magica per i nerazzurri che sbloccarono il risultato grazie a una splendida punizione di Julio Cruz. E propio l’argentino fu il protagonista assoluto di quella serata con una doppietta (di Martins il terzo gol). Con una storia su Instagram, El Jardinero ricorda così quella partita: “Che serata!“.