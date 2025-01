Il post-derby in casa Juventus è stato caratterizzato da alcune polemiche social che riguardano Nicolò Fagioli. E' diventato virale un breve video in cui il centrocampista bianconero rientrava negli spogliatoi del Grande Torino, visibilmente dispiaciuto per essere rimasto in panchina per 90', senza rispondere all'invito dello staff di Thiago Motta a unirsi ai lavori post-partita cui sono chiamati i giocatori che non prendono parte alla gara.