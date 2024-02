Klaassen festeggia il compleanno, l’annuncio della fidanzata: “Non vedo l’ora di…”

L' Inter ha regalato una notte carica di emozioni ai suoi tifosi. Con la vittoria contro l' Atletico Madrid i nerazzurri si sono aggiudicati il primo round di 180 minuti da giocare fino all'ultimo minuto, senza mollare un centimetro di campo all'avversario. È questa la partita che l'Inter ha fatto ieri a San Siro con il contributo di tutta la squadra. Quella schierata in campo e quella in panchina, pronta a subentrare in qualsiasi momento.

Non ha giocato ieri, Davy Klaassen, ma come ha detto Simone Inzaghi è un ragazzo che meriterebbe di giocare di più per come si allena e per la disponibilità che offre. Giorno di festa per lui, non solo per la vittoria nerazzurra di ieri a San Siro: Davy oggi compie 31 anni. Ma la parte speciale è l'annuncio postato dalla compagna Laura Benshop: "Non vedo l'ora di sposarti quest'anno!".