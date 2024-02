"Nessuno sa cosa fai dietro le quinte. Il sangue, la mentalità e il lavoro che ci metti. So cosa questo significa per te, fratello, e sono felice per te". Con questo toccante messaggio, pubblicato attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, Hakan Calhanoglu ha applaudito Marko Arnautovic, autore del gol con cui ieri l'Inter ha vinto contro l'Atletico Madrid.