Dopo la vittoria sull'Islanda, Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere. "Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito dall'ultima partita con qualche problema quattro giorni fa e ho avuto anche un po' di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena". Subito dopo il difensore del Napoli ha chiarito le sue parole con una stories su Instagram.