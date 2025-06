Labate: “Inter, faccio un appello a Inzaghi con queste tre parole”

Il mondo Inter si divide sul futuro di Simone Inzaghi, in attesa dell'incontro tra l'allenatore nerazzurro e la dirigenza del club

Giusto continuare con lui, nonostante la sconfitta umiliante in finale di Champions League (ma con tanti successi negli ultimi quattro anni) o più logico separarsi e prendere strade diverse? Il mondo Inter si divide sul futuro di Simone Inzaghi, in attesa dell'incontro tra l'allenatore nerazzurro e la dirigenza del club, previsto per domani.