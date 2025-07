Lautaro in vacanza con la testa all’Inter: il repost del capitano

Il calciatore si gode il relax in famiglia nel suo periodo di ferie ma appena può lancia i suoi segnali ai tifosi interisti

È lontano da Milano, è rimasto negli States per le sue vacanze insieme alla famiglia. Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club è sembrato davvero arrabbiatissimo: una stagione finita male, con tutti gli obiettivi sfumati in fondo dopo averli accarezzati per un'intera stagione. E poi le partite negli USA, qualche atteggiamento che non l'ha convinto, lo sfogo dopo la gara contro il Fluminense, persa due a zero, in maniera inaspettata forse. Lautaro Martinez ha tirato una riga sul passato e ha delineato quella per il futuro prossimo.

Getty Images

L'Inter è un posto che bisogna vivere con anima e corpo, non basta solo una delle due. Lo ha detto chiaro, chi vuole resti, ma resti come si deve, convinto, consapevole che se tutto è andato male c'è da risollevare il mondo. Quello nerazzurro presuppone una cura a base di nuove energie e nuove qualità, di risorse fisiche e mentali che richiederanno sforzi su sforzi.+ Più di quanti non ne siano serviti finora per combattere su tutti i fronti.

Perché se si cade da molto in alto si rischia di farsi molto più male. Serve chi non ha intenzione di arrendersi. E lui non ci pensa neanche. Pensa all'Inter, anche quando è lontano e tra un divertimento e l'altro insieme alla famiglia, tra un post dedicato alla moglie e uno ai figli, trova spazio tra le sue storie anche la maglia nerazzurra. È il post che il club nerazzurro ha postato su Instagram con la nuova maglia home. "Born to be interisti" c'è scritto e si legge: "Nati per essere interisti". Ci vuole appartenenza, dna e Lautaro lo ha imparato sulla sua pelle. E chiede che nessuno se ne dimentichi.