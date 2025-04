A meno di 72 ore di distanza dalla gara col Milan, l'Inter scenderà in campo per affrontare il Parma in quella che sarà una gara fondamentale in chiave scudetto. Simone Inzaghi recupera pezzi importanti, da Dimarco ad Arnautovic, fino a Lautaro Martinez. Soprattutto la presenza del Toro è cruciale per un reparto, l'attacco, che oltre all'argentino e Thuram, non ha potuto fare pieno affidamento sulle riserve.