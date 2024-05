Su X Fabrizio Biasin commenta così la decisione dell'argentino: "Sarà il giocatore più pagato della rosa come è giusto che sia, ma nessun ingaggio “senza senso”. In mezzo a un mare di giocatori che troppe volte si perdono per cercare “sempre di più”, ‘sto ragazzo dimostra con i fatti perché quella fascia è finita sul braccio giusto. Bravo Capitano".