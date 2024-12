Momenti surreali al termine di Lazio-Inter. Qualche opinionista distratto, per non dire altro, è arrivato a sostenere che quello di Gigot potesse non essere fallo da rigore. Un rigore gigantesco, il più netto di sempre probabilmente. Ma si sa, quando c'è di mezzo l'Inter la malafede è il pensiero dominante per certi "esperti" di niente.