"Non fosse così non si spiegherebbe l’ostinato turnover nelle partite di Champions in cui non si è mai visto dall’inizio l’undici titolare e in cui i punti sono arrivati solo attraverso la resistenza della difesa e risultati risicati (Stella Rossa a parte). Tra l’altro le rotazioni in Europa non hanno dato risultati apprezzabili nelle successive gare di campionato: 1-2 col Milan, 3-2 col Torino, 4-4 con la Juventus, 1-1 col Napoli. Sospesa quella di Firenze".