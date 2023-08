Longhi commenta Lukaku alla Juventus e Cuadrado all’Inter: “Divisi dal destino, sempre…”

"La certezza della “parola” di Lukaku aveva indotto l’Inter a non prolungare con Dzeko. Evento che non si sarebbe concretizzato se il belga avesse comunicato per tempo le sue intenzioni. Riflessione banale ma che ha accentuato l’incazzatura di Ausilio", ha commentato il giornalista sportivo Bruno Longhi quando si è diffusa la voce che l'attaccante belga - che si era inizialmente promesso all'Inter - stesse flirtando con la Juventus.