Samardzic all’Inter, Walter Zenga ha un dubbio: “Ma in tutto questo dove è finito…”

La notizia di Lazar Samardzic vicinissimo all'Inter (qui su FCINTER1908 ve ne avevamo parlato in tempi non sospetti) ha galvanizzato la tifoseria nerazzurra. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il contatto tra Inter e Udinese è stato molto positivo e il giocatore avrebbe messo in cima alla lista dei club che lo cercano proprio i nerazzurri. Si parla di prestito con obbligo di riscatto da esercitare nel 2024: la valutazione del centrocampista è di 20 milioni di euro, ma nella trattativa sarà inserito anche Giovanni Fabbian e quindi le cifre si abbasseranno.