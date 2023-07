Longhi: “L’Inter aveva la parola di Lukaku. C’è una cosa che ha fatto inc*****e Ausilio”

La storia tra Romelu Lukaku e l' Inter è arrivata al capolinea dopo un improvviso ripensamento del giocatore belga che, nella fase cruciale della trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea, si era messo a dialogare con la Juventus . Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante avrebbe tentato in queste ultime ore di cercare segnali di apertura con i nerazzurri, che però hanno chiuso la porta senza alcuna intenzione di riaprirla.

"La certezza della “parola” di Lukaku aveva indotto l’Inter a non prolungare con Dzeko. Evento che non si sarebbe concretizzato se il belga avesse comunicato per tempo le sue intenzioni. Riflessione banale ma che ha accentuato l’incazzatura di Ausilio", ha commentato il giornalista sportivo Bruno Longhi sui social.