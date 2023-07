Inter, Lukaku rompe il silenzio: “Quando con l’odio non funziona, iniziano a dire bugie”

"Quando con l'odio non funziona, iniziano a dire bugie". Romelu Lukaku finalmente rompe il silenzio e lo fa sui social. L'attaccante belga ha postato una Instagram Stories in cui accusa qualcuno di dire bugie. Una frase enigmatica in attesa che l'attaccante parli pubblicamente per spiegare le sue ragioni. Dopo la rottura con l'Inter, rimangono ancora molti punti oscuri da chiarire in una storia che è finita come nessuno se lo aspettava.