Dopo 14 anni Marta Pandini ha lasciato l'Inter. Con un lungo messaggio sui social, la calciatrice ha voluto salutare e ringraziare il club nerazzurro. "Cara Inter, Che storia incredibile la nostra vero? 14 anni fa sei entrata nella mia vita e l’hai fatto in punta di piedi. Non avevo idea di dove mi avresti portata, ma avevo la certezza che con te sarei stata una bambina felice. In 14 anni cambiano infinite cose, tutto si muove e si trasforma attorno a noi, ma tu no. Tu sei sempre stata lì".