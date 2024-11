Max Pezzali ad Appiano Gentile: le foto con Marotta e i calciatori

Giro al Luna Park per Max Pezzali nella giornata di oggi. Il noto tifoso nerazzurro ha fatto visita ad Appiano Gentile, incontrando calciatori e dirigenti a margine dell'allenamento del pomeriggio. Non solo, ha anche ricevuto in dono la maglia di Denzel Dumfries autografata dall'olandese e ha postato con il presidente Marotta. Sui social nerazzurri tutti gli scatti della gita al Bper Training Center.