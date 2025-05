Tra i fattori che hanno reso magica la notte di Inter-Barcellona c'è stata sicuramente la spinta feroce di San Siro, come sempre pronto a sostenere i propri ragazzi. Un ruggito che non è passato inosservato in giro per il mondo e per cui ha preso spunto Enrico Mentana, giornalista e noto tifoso nerazzurro, che ha scritto su Instagram:

"In tanti hanno evocato il 'fattore San Siro' per la memorabile partita della scorsa settimana tra Inter e Barcellona. Chi l'ha seguita sugli spalti, ma anche chi l'ha seguita in tv, ha colto la forza straordinaria - non solo a favore di chi gioca in casa - dello stadio italiano in cui chiunque, da qualsiasi ordine di posti, può vedere la partita meglio che in ogni altro impianto. Tutti coloro che amano il calcio condividono questa certezza. In più è lo stadio in cui le due squadre di Milano hanno giocato match decisivi per vincere complessivamente i 31 scudetti del dopoguerra, 7 coppe dei Campioni (7 Milan e 3 Inter), cinque intercontinentali (3 Milan e 2 Inter), due coppe delle Coppe (Milan), tre Coppe UEFA (Inter), 14 coppa Italia (9 Inter e 5 Milan)".