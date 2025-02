Non è stata una bella serata quella che il Milan ha vissuto ieri sulla sua pelle, a San Siro contro il Feyenoord. Immediatamente in vantaggio grazie alla rete del nuovo arrivato Gimenez, i rossoneri sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Theo Hernandez e si sono fatti raggiungere da un gol di Carranza al 73' . Il pareggio ha decretato l'eliminazione della squadra di Conceicao dalla Champions League. Le critiche all'allenatore e a Theo Hernandez non si sono fatte attendere, anche se Zlatan Ibrahimovic - al termine della gara - ha tentato in tutti i modi di minimizzarle.