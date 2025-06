Sono passati un paio di giorni dal doloroso fischio finale di Psg-Inter ma la tifoseria nerazzurra non ha ancora metabolizzato la sconfitta. E come potrebbe essere altrimenti? Il risultato schiacciante (5-0) nella serata più attesa, che l'Inter si era meritata con un percorso encomiabile, non lascia spazio a sentimenti diversi dalla profonda amarezza. Reagire e voltare pagina è per tutti difficile. Estremamente complicato. Sui social i tifosi si sono lasciati andare a sfoghi. Una tifosa ha fatto presente alla moglie di Francesco Acerbi che la sofferenza, alla fine, è solo di chi tifa. E Claudia ha deciso di rispondere a tono: LEGGI QUI.