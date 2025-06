“Bisogna sempre ricominciare da capo”. Il post della moglie di Barella

Ricominciare. Ritrovare il coraggio di rimettersi un gioco dopo una caduta talmente grande d'aver lasciato ferite profonde visibili agli occhi di tutti. La stagione dell'Inter, quella appena finita, è stata lunga e logorante, finita in maniera dolorosa con una sconfitta inattesa, larga, di proporzioni 'bibliche', inspiegabile. Ma il calcio è così, dopo una caduta, dopo ogni sonora sconfitta c'è da ricominciare, da ritrovarsi, da ripartire. E l'Inter è ripartita. Per gli States, dove dovrà affrontare un nuovo percorso, un nuovo cammino, con persone nuove attorno a sé e con chi c'era quella sera in cui il mondo nerazzurro è tremato.

Il messaggio è che si deve riprendere la strada. E abbiamo visto così la squadra ritrovarsi in aeroporto e intraprendere quella che li ha portati in America dove parteciperanno al Mondiale per Club. Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella (che dopo quella finale è andato anche in Nazionale e ha vissuto con i suoi compagni l'esonero di Spalletti), sul suo profilo Instagram, ha ricondiviso il post di un follower (utilizzando come colonna sonora 'Born in The USA' di Bruce Springsteen) che ha taggato il marito e l'Inter e ha scritto: "Bisogna sempre ricominciare da capo". Da capo. È il miglior modo di ricominciare quando non sai come farlo.