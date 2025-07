Il cammino dell'Inter nel Mondiale per club è terminato ieri con la sconfitta rimediata con i brasiliani del Fluminense. Si chiude per i nerazzurri una stagione logorante, come l'ha definita Marotta al termine della gara. Una stagione che avrà degli strascichi e che ha evidenziato anche qualche malumore all'interno dello spogliatoio. Il Capitano Lautaro ha infatti mandato un messaggio molto chiaro ai suoi compagni: "Chi se ne vuole andare, vada". Il riferimento a Calhanoglu è parso chiaro. Ecco come ha risposto stamattina la moglie di Hakan sui social: LEGGI QUI.