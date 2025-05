Gaia Lucariello, sui social, ha deciso di esprimere così il suo orgoglio per il marito, ripostando un messaggio a lei destinato: "Grazie di tutto Simone... sei stato e sei un esempio grande per me ... Sempre dalla stessa parte. Non ti meritiamo... non ti meritiamo. Questo è Simone, che abbraccia Baroni nei minuti finali della partita che gli è costata uno scudetto. Un'mmagine mai vista prima sui campi di calcio. La mia idea e'sempre la stessa: in un mondo di pusillanimi dovremmo essere tutti Simone Inzaghi"