Hanno fatto parecchio rumore le parole pronunciate ieri dal CEO dell'Al Hilal ai microfoni di BBC Sport. Il tema è l'addio di Inzaghi all'Inter, ma il focus è sui tempi e sui modi. Secondo quanto dichiarato da Esteve Calzada, l'accordo con Inzaghi era già stato definito prima della finale Psg-Inter: "Potrebbe sembrare qualcosa di improvviso, ma è il risultato di un duro lavoro. Stava giocando una partita importantissima e ci ha chiesto di mettere tutto da parte fino a dopo la finale. Era già tutto deciso, ma non era stato firmato prima della finale, solo perché per rispetto ci ha chiesto di aspettare, il che è certamente giusto". Non sono mancate le reazioni nell'ambiente a questo retroscena, con critiche all'indirizzo dell'ex Inter. A questo proposito la moglie di Simone, Gaia Lucariello, ha condiviso il pensiero di una tifosa: