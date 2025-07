Piange l' Inter di Cristian Chivu e festeggia l' Al Hilal di Simone Inzaghi . Ieri i nerazzurri sono stati sconfitti dal Fluminense ed eliminati dal Mondiale per club agli ottavi. La lunghissima e logorante stagione si è fatta più che mai sentire in questa competizione, evidenziando i problemi visti in casa Inter nell'ultimo stralcio di stagione culminato con la bruttissima sconfitta a Monaco. La nuova squadra di Simone Inzaghi celebra una vittoria incredibile contro il Manchester City di Pep Guardiola .

Una tifosa ha condiviso una riflessione e la moglie di Simone Inzaghi ha deciso di pubblicarla sui suoi social. "Steven Zhang disse le parole più giuste e belle... Simone è stato un dono per la mia vita... Condiviso ogni singola sillaba... ed è stata la stessa cosa per me e per chiunque gli sia amico. Semplicemente il migliore... Semplicemente Simone Inzaghi. Chiedimi se sono felice", ha scritto una tifosa molto vicina alla famiglia di Inzaghi. La moglie Gaia Lucariello ha prontamente ricondiviso il pensiero.