Secondo il giornalista Giulio Mola, l'ambiente a Napoli è tesissimo per via dei rapporti tra Conte e il numero uno azzurro

"Non è un punto in meno dall'Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi!". Lo ha scritto su X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta di Como che ha permesso all'Inter il sorpasso in vetta a sei giorni dallo scontro diretto del Maradona.