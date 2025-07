In cerca di rilancio dopo una stagione altalenante con la maglia dell’Olympique Marsiglia, Luis Henrique ha salutato la Ligue 1 per volare in Serie A.

Tra i più sorpresi, il giornalista Romain Molina, che su YouTube ha commentato l’operazione con parole che non lasciano spazio a dubbi: «È riuscito ad ottenere quasi 30 milioni dall'Inter per Luis Henrique, non so davvero come ci sia riuscito. Per me è Houdini, un vero mago. E pensare che Inzaghi, che lo voleva, se n’è andato. Un colpo davvero clamoroso».