Alessandro De Giuseppe, inviato delle Iene, ha parlato a Sportitalia della trattativa Lookman. Secondo il tifoso nerazzurro, l'Inter dovrebbe cambiare obiettivo: "L'Inter i soldi per fare Lookman ce li avrebbe secondo me. Io personalmente da tifoso, con la metà dei soldi, proverei a prendere Chiesa, Colpani e proverei anche a prendere Rovella. Non prenderai Lookman".

Gli risponde Alfredo Pedullà: "Non è che mi irrigidisco, adesso me ne vado proprio. C'è una gelateria a Piazza Navona, me ne vado proprio prima. Sono sconvolto, cioè tu volevi Colpani e non ti fa impazzire Lookman.