L’Atletico posta Morata: “Ciao siamo qui”. I tifosi della Juve gli scrivono

Il club spagnolo, appena sbarcato in Italia, ha messo in evidenza il recupero dell'attaccante spagnolo. Notizia apprezzata dai suoi ex sostenitori

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2024 (modifica il 19 febbraio 2024 | 23:32)

L'Atletico Madrid è arrivato in serata a Milano dopo l'allenamento in Spagna. In Italia era prevista la conferenza stampa di Simeone e la sgambata della squadra spagnola che domani affronterà l'Inter di Inzaghi. Il club, sul suo profilo Instagram, ha postato la foto di Morata in divisa ufficiale: "Quando il fashion incontra il calcio. Ciao, siamo qui" e ha così messo in evidenza che il calciatore, che arriva da un infortunio, ha recuperato in vista della sfida contro i nerazzurri.