Mourinho fa i complimenti alla squadra ma “disapprova” l’atteggiamento nel post: ecco la foto

Ieri il Tottenham ha portato a casa una importante vittoria contro il Burnley. José Mourinho, che della comunicazione ha sempre fatto un utilizzo preciso e intelligente, ha voluto regalare un’istantanea ai tifosi e follower. Nello scatto si vede la squadra che, tornata nello spogliatoio dopo la vittoria, festeggia l’evento. L’espressione di Mou è quasi rassegnata: tutti i giocatori hanno i propri telefonini in mano. Lo Special One ha fatto i complimenti ai giocatori per il trionfo in campo, meno per la dipendenza da social: “Dopo una grande vittoria in una partita davvero difficile”. E sui cellulari? “Segno dei tempi”, ha concluso il tecnico portoghese. Probabilmente non senza una vena di nostalgia per il calcio di una volta…