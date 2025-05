Ho fatto qualche telefonata e risulta che l’arbitro Fabbri non poteva valutare Bisseck-N’Dika (in Inter-Roma) perché era focalizzato su altre due coppie in area di rigore ed ha chiesto delucidazioni al var... purtroppo ha deciso il var Di Bello davanti a un monitor senza dinamica ma solo replay... senza chiamare Fabbri allo ofr che come suggerito da Piccinini (AVAR) . Per questo non è stato fatto sentire l’audio: perché non è stato applicato il protocollo.