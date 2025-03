"Quello che sta accadendo attorno alla presunta bestemmia di Lautaro è qualcosa di folle. Qualcuno ha passato ai giornali la notizia secondo la quale si sarebbe trovato l’audio in questione. Ma ad oggi nessuno sa nulla. Da dove arrivi, come arrivi e soprattutto come mai non sia stato trovato prima ammesso ovviamente che esista davvero. In tutto questo un odio social schifoso dove non si dà neppure il beneficio del dubbio ma si è già arrivati alla condanna del tribunale socialoide. Poi c’è poco da lamentarsi quando in primis chi dovrebbe garantire un controllo equilibrato lo fa in questo modo. Serve trasparenza sempre e comunque a prescindere, anche nei famosi audio degli arbitri e non che magari spuntino tra due anni"