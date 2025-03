La replica di Guerrini: "‘Rosicone’ presuppone un mio disappunto che non c’è. Sono un tiepido simpatizzante della Roma, e non vedo cosa mi possa interessare dell’Inter del Napoli, della Juve. Due anni fa tifai per lo scudetto napoletano e lo dissi e scrissi in tutte le sedi a mia disposizione. Se lo ha percepito, io imputo a lei, ex dirigente sportivo pubblico, una totale mancanza di equilibrio che già si notava in tv. E che ora esplode in tutta la sua sfacciataggine sui social. Visto che il canone io l’ho sempre pagato, a me questo non piace. I suoi vecchi litigi catodici ora hanno chiara motivazione. Non si ricopre così un incarico pubblico. Per la sua ultima espressione valuterò col mio avvocato. Io su lei ho sempre ironizzato, ma fino all’offesa non sono mai arrivato. Possibile che non riesca a contenersi e che il tifo sfrenato le obnubili perfino l’educazione?"