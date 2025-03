E in mezzo l'Inter ha tutte le altre partite di campionato difficili, perché è vero che ha battuto l'Atalanta, che è l'avversario che è tecnicamente più forte, ma quando l'Inter troverà una Udinese e un Parma che probabilmente giocheranno in dieci dietro la linea del pallone, dopo che tu hai speso tanto per le partite di Coppa, nonché il Bologna che sta facendo così bene, l'Inter li può perdere i punti.

Se il Napoli fosse entrato in questa pausa con quel +1 uno perché c'era quel giocatore in più era meglio o no? E dicevamo "ma se gli viene un raffreddore a Neres" e gli è venuto. Ma era meglio o no? Allora di cosa parlavamo? Allora non si sono verificate le cose? Allora chi ha parlato in favore e chi contro? Chi ce l'aveva con il Napoli? Chi parlava soltanto di fatti di calcio?

Ma avrà ragione magari a incazzarsi Conte? Poi magari in conferenza stampa non te lo viene a dire perché lui è il primo a capire che certi equilibri sono fragili e magari non è il caso di andare col lanciafiamme nello spogliatoio perché non gliene viene niente in tasca, lui vuole vincere e vuole il meglio per la sua squadra quindi a cosa serve sparare a palle incatenate in quel momento? Ma adesso che si gira verso la panchina e non trova nessuno, allora chi aveva ragione? Scusate se mi tolgo il sassolino. Cioè stavamo utilizzando il sorriso per parlare però di una situazione tecnica vera o ce l'avevamo con il Napoli?"