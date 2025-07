Nasce il primo fantacalcio di FcInter1908.it per un community e fortissime tinte nerazzurre. Ricchi premi per i partecipanti

Manca pochissimo all'inizio del campionato di serie A e per tutti i fantallenatori è tempo di cominciare a pensare alle loro strategie per allestire una rosa competitiva e funzionale. Tutti i movimenti di mercato stanno lentamente prendendo forma, ma tutti gli appassionati staranno già cominciando a fantasticare sulla propria squadra ideale da schierare in un ipotetico fantacampionato. Per questo motivo FcInter1908 ha deciso di aderire a “Fantalgoritmo Bomber”con una proposta interessantissima per tutti i sostenitori nerazzurri insieme agli amici di Fantalgoritmo e Fantamaster.