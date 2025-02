Non basta il decimo gol stagionale di Rafa Leao al Milan contro un solido Bologna che si impone 2-1 in rimonta, nel recupero della 9/a giornata di Serie A. La gara non si era giocata lo scorso ottobre a causa del nubifragio che aveva colpito la città emiliana. Alla rete nel primo tempo del portoghese del Milan, nella ripresa replicano Santiago Castro e Ndoye che regalano così tre punti pesantissimi al Bologna nella lotta per un posto in Europa. La squadra di Italiano si porta infatti al sesto posto da sola con 44 punti, a -5 dalla Juve quarta e a -3 dalla Lazio quinta. Sprofonda, invece, il Milan di Conceiçao che resta all'ottavo posto con 41 punti a -8 dalla zona Champions League.