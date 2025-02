L'Inter di Inzaghi crolla inaspettatamente e la Fiorentina si regala una notte magica e battendo per 3-0 i campioni d'Italia. I viola fanno anche un gran favore al Napoli capolista, con Conte che sicuramente ringrazierà il collega Palladino. I nerazzurri restano infatti a -3 dai partenopei fallendo l'aggancio in vetta. Sono le reti di Luca Ranieri e Moise Kean, doppietta, a decidere la gara interrotta lo scorso 1 dicembre per un malore occorso ad Edoardo Bove al 16' del primo tempo. I nerazzurri di Inzaghi giocano male, a basso ritmo e senza lucidità, mentre di contro i toscani fanno una prestazione sontuosa andando oltre le piu' rosee aspettative, salendo così in classifica al quarto posto al fianco della Lazio.