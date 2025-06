Victor Osimhen per ora non vuole trasferirsi all’Al Hilal in Arabia Saudita: ma spunta una promessa fatta a Simone Inzaghi

Victor Osimhen per ora non vuole trasferirsi all’Al Hilal in Arabia Saudita. Così Tancredi Palmeri ha parlato della situazione sui social: “Esattamente come riportavo.