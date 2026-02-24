Il direttore di gara che ha prima annullato il gol dei gialloblù e lo ha poi convalidato è stato richiamato dai vertici dell'AIA

L'ultimo fine settimana è stato pieno di polemiche. Esattamente come quello precedente, che era quello di Inter-Juve. E c'erano state polemiche, anche se meno vistose, per la vittoria al 95esimo del Napoli sul Genoa che aveva fatto reagire in malo modo De Rossi. Domenica scorsa il Milan ha perso a San Siro uno a zero contro il Parma e il distacco dall'Inter capolista è aumentato: i rossoneri sono ora a meno dieci. Tancredi Palmeri parla del richiamo dell'arbitro Piccinini: CONTINUA A LEGGERE