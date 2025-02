Palmeri: “Che regalo di Abisso alla Juve. Ma come hanno fatto al Var a…”

Anche Tancredi Palmeri, su X, ha attaccato il direttore di gara: "Come hanno fatto al Var a non dare rigore netto al Como per mano di Gatti in posizione scomposta che impedisce il controllo di Douvikas? La totale non logica del calcio. Doveva vincere il Como e di netto, dall’alto delle sue 10 occasioni a 4 e un comando di ritmo e gioco per gli interi 90 minuti. Vince la Juventus grazie a una magia di Kolo Muani, una follia di Butez, e un regalo di Abisso"