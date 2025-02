I fuochi d’artificio sparati in piena notte dai tifosi del Psv sotto l’albergo della Juventus hanno avuto l’effetto desiderato: i bianconeri ieri sono ripartiti mestamente da Eindhoven senza la qualificazione agli ottavi di finale e con tanta amarezza per aver buttato via l’occasione di entrare tra le prime sedici d’Europa. Un flop colossale per i bianconeri.