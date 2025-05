"Il mondo accoglie con gioia il nuovo Santo Padre, benvenuto Papa Leone XIV", ha scritto la società. E i tifosi hanno accolto con l'ironia il post nerazzurro: "XIV X = 10. IV= 4. 10 come Lautaro nostro capitano attuale 4 come Zanetti ultimo capitano ad aver vinto la Champions. Sto tremando", scrive qualcuno. C'è chi ha pubblicato la gif di un leone con i tatuaggi nerazzurri. E c'è chi posta il suo Papa. La foto di Acerbi o quella di Sommer, c'è pure quella di Inzaghi Papa o di Dumfries nei panni del Pontefice. Dopo Inter-Barcellona impossibile non pensarlo. E c'è chi altro scrive: "Papa americano come la proprietà dell'Inter. Poi dicono che non esiste la Marotta League...".