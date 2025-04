E sulle partite delle dirette concorrenti, immaginare dietrologie è da poveracci, basta guardare i precedenti di questi anni. Semmai brilla il silenzio di chi a Napoli, ciclicamente, non perde occasione per accusare i nemici di turno e ora tace per evidente imbarazzo".

Cosa aveva detto Guida

"Sia io che Fabio Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa"