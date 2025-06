Gabriel Parpiglia ha speso in questi giorni parole di sostegno nei confronti di Francesco Acerbi per quanto riguarda il caso Nazionale. Il difensore dell'Inter aveva rifiutato la convocazione di Spalletti, spiegando di non sentirsi più parte del progetto. Il giornalista è tornato sull'argomento: "Non parlo mai di calcio perché credo che sia uno dei terreni più pericolosi - social. Però ho avuto la fortuna di intervistare Francesco Acerbi quando era a Sassuolo in uno dei momenti più duri della sua vita personale. Mi ha accolto a casa sua e siamo stati insieme un giorno intero per realizzare una lunga intervista".