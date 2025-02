Una partita dai toni accesi, che si porta con sé sempre intensità e duelli agonisticamente tostissimi. Come quello avuto ieri da Pavard con Leao

Una partita dai toni accesi, che si porta con sé sempre intensità e duelli agonisticamente tostissimi. Come quello avuto ieri da Pavard con Leao. Il difensore ha fatto impazzire il San Siro nerazzurro per l'esultanza in faccia all'attaccante del Milan dopo un contrasto nel primo tempo.