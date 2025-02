Benjamin Pavard ha reso il duello in campo con Rafael Leao a tratti spettacolare. Il difensore francese ha contenuto bene il giocatore portoghese in una partita difficile come lo sono tutti i derby, dove le ripartenze dei rossoneri rappresentavano il pericolo numero 1. Dopo un recupero particolarmente bello su Leao, Benjamin Pavard ha esultato come se avesse fatto gol. L'immagine è una delle fotografie più rappresentative del derby finito in pareggio. A commentare quel particolare momento è stata la futura sposa di Pavard:LEGGI QUI.