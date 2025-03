Le immagini della Federazione per augurare un buon compleanno al difensore. Arrivato anche il post non casuale del Bayern Monaco

Lo ritroviamo massaggiatore, ballerino, canterino appassionato e pure chitarrista. Benjamin Pavard raccontato dalla Federazione francese. In un post sul profilo della Nazionale viene raccontato in maniera inedita il difensore dell'Inter che oggi compie 29 anni. Dal profilo arrivano gli auguri e un video che racconta alcuni momenti del giocatore che si diverte molto, e fa divertire i suoi compagni, quando è in ritiro con la Francia di Deschamps.